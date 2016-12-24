В Мордовии будут организованы 5 учебно-производственных кластеров по программе «Профессионалитет»

День России
Уроженцев Мордовии чествовали за выдающиеся заслуги перед страной и республикой
Кластер «Фармацевтическая сфера» уже открыт на базе Саранского техникума сферы услуг и промышленных технологий совместно с опорным работодателем АО «Биохимик».
Кластеры «Сельское хозяйство», «Развитие технологий для кабельного производства», «Машиностроение» и «Сфера услуг» создаются в 2023 году.
Так, кластер «Интеграция-М» для машиностроительных предприятий Мордовии на базе Рузаевского института машиностроения начнет работу 1 сентября 2023 г.
Благодаря программе «Профессионалитет» современные колледжи дают студентам все больше практических навыков, а предприятия гарантируют молодым специалистам трудоустройство.
В проекте уже участвуют 16 отраслей экономики, 55 регионов, 350 000 студентов.
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Уроженцев Мордовии чествовали за выдающиеся заслуги перед страной и республикой
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