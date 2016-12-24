В МГУ им. Н.П. Огарева откроется Центр индийской культуры

4 июля в Мордовском государственном университете им. Н.П. Огарева состоится торжественное открытие Центра индийской культуры. В мероприятии примут участие Глава Республики Мордовия Артём Здунов, Министр Образования Посольства Республики Индия в РФ Субрата Дас, иностранные студенты и их родители.

В рамках торжественного открытия запланирована работа тематических интерактивных площадок от российских и иностранных обучающихся, танец на льду от студентов из Индии и Ирака, а также церемония вручения дипломов выпускникам-иностранцам специальности «Лечебное дело».

На данный момент в МГУ им. Н.П. Огарева обучается более 2300 иностранных студентов, треть из которых - представители Индии. С каждым годом этот показатель растет. В конце 2022 года после начала специальной военной операции 162 студента-индийца из пяти университетов Украины переехали в Мордовию и продолжили свое обучение в МГУ им. Н.П. Огарева.

В этой связи возникла необходимость создания Центра индийской культуры, который призван быть местом притяжения и обмена опытом для иностранных и российских студентов, знакомить жителей региона и гостей Саранска с индийской культурой, помогать прибывшим на территорию России студентам адаптироваться к условиям жизни в другой стране, органично вливаться в студенческое сообщество и чувствовать себя неотъемлемой частью коллектива.