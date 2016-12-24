Бывшего начальника отдела ЗАО «Плайтерра» будут судить за «откаты» на 8 миллионов рублей

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По информации прокуратуры РМ, в Зубово-Полянском районе бывший начальник отдела материально-технического обеспечения ЗАО «Плайтерра» предстанет перед судом по обвинению в коммерческом подкупе.
По данным следствия, в период с июня 2017 года по январь 2023 года обвиняемый получил более 8 миллионов рублей от представителей коммерческих организаций в качестве коммерческого подкупа. Деньги передавались начальнику отдела за лоббирование интересов этих организаций, обеспечение ежегодной пролонгации договоров поставок, бесперебойной приемки и оплаты поставляемой продукции.
Суд наложил арест на изъятые у мужчины в ходе следствия денежные средства в сумме 1 миллион рублей. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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