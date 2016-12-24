«ЛЕВ и ПЧЁЛКА»: семья Крупновых развивает в Мордовии пчеловодство

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«Мед – это целая культура!» – со знанием дела говорит владелица магазина «ЛЕВ и ПЧЁЛКА» Елена Крупнова. Девушка не понаслышке знает, что такое пчелы и как с ними работать. Ведь она не просто директор торговой точки, а девочка, которая росла в семье пчеловода.
«Когда я была маленькая, то по вечерам косила траву на участке, а не бегала со сверстниками. Видела, как папа работает на пасеке и помогала ему. А потом выросла и решила открыть свое дело. В начинаниях мне помог супруг Лев. Так и появилась наша медовая лавка» - говорит Елена.
Сначала свою продукцию Крупновы реализовывали с помощью медовых ярмарок, интернет-ресурсов и «сарафанного радио». Однако работать так было неудобно, появилась необходимость в торговой точке. Ее открытие состоялось осенью 2022 года.
Несмотря на то, что бизнес Крупновых совсем молодой и существует на рынке меньше года, число довольных клиентов исчисляется сотнями. Причем поклонники их продукции есть не только в нашей республике, но и далеко за ее пределами.
Семья Крупновых сотрудничает с другими товаропроизводителями и охотно размещает их продукцию у себя на прилавках. Кстати, в медовой лавке вы найдете не только мед, но и многие другие продукты пчеловодства.
Супруги знают и понимают ценность пчелиной работы. Для обеспечения постоянного медосбора они сажают растения рядом с пасекой. Соблюдая при этом цикличность процесса и особенности производства меда.
Сладкое лакомство – далеко не весь ассортимент медовой лавки. Воск, трутневый гомогенат, прополис и прополисные холстики, ароматные свечи, перга, бочонки и изделия из дерева, чай, сухофрукты, урбеч, крем-мед, национальные сувениры, медовые подарки и другие товары можно приобрести как в магазине, так и заказав на сайте.
Кстати, красочные и «вкусные» фото, представленные в социальных сетях им помогли сделать в Центре «Мой бизнес» РМ, реализующему национальный проект «Малое и среднее предпринимательство». На заре своей карьеры Лев и Елена обратились в центр за получением бесплатной услуги «фотоконтент», а готовые снимки разместили в своих социальных сетях.
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