На Атемарской птицефабрике были грубо нарушены правила обращения с органикой

Об этом в телеграм сообщил Председатель Правительства Мордовии Дмитрий Поздняков

«Как и обещал ранее, делюсь с вами результатами проведенной проверки на ОАО «Птицефабрика «Атемарская».

Специалистами Россельхознадзора были взяты и направлены на проведение независимой экспертизы образцы почвы с полей, принадлежащих Атемарской птицефабрике. Проверка показала, что правила обращения с органикой были грубо нарушены, санитарные нормы превышены в 10 раз, сотрудниками птицефабрики данная органика должным образом не обрабатывалась и вливались в землю в жидком виде, что в свою очередь привело буквально к «сжиганию» земли и с большой долей вероятности стало причиной неприятного запаха в Саранске 12 июня.

Безусловно, данная история на этом не закончится. Все отчеты и результаты проведенных анализов будут направлены в надзорные органы для дальнейшей работы».