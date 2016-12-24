В Саранске будут судить мужчину за убийство при помощи бельевой веревки

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В столице Мордовии прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего уроженца мордовской столицы, долгое время прятавшегося в Москве от наказания за преступление. Он обвиняется в убийстве бабушки своей жены, совершенном почти 23 года назад.
По данным следствия, 23 июля 2000 года между тогда еще молодым человеком и бабушкой его супруги в квартире, в которой они совместно проживали, произошла ссора. Затаивший обиду парень позже задушил бельевой веревкой спящую 71-летнюю женщину.
По истечении более двадцати лет сотрудникам правоохранительных органов удалось выйти на след преступника, который на протяжении длительного времени проживал в Москве. В мае 2023 года он написал явку с повинной, раскаявшись в совершении убийства.
В настоящее время уголовное дело направлено в Пролетарский районный суд Саранска для рассмотрения по существу.
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