В Саранске пройдет «ЭкоБаттл»

30 июня в бизнес-отеле «Адмирал» пройдет экологический конкурс «ЭкоБаттл». Его цель – развитие экологического волонтерства на территории Мордовии, а также стимулирование добровольческих сообществ к сбору и переработке макулатуры для дальнейшего повторного использования.

Участниками конкурса станут волонтерские отряды, действующие на базе организаций высшего, среднего профессионального и среднего общего образования и участвующие в социально ориентированной деятельности.

Программа конкурса будет проходить в 2 этапа. В ходе первого, «Бумажного марафона», конкурсантам в составе не более 5 человек предлагается в течение короткого периода времени собрать как можно больше макулатуры. По завершению этапа собранный материал предоставляется для контрольного взвешивания, по итогам которого командам будут начислены баллы для общей турнирной таблицы.

В «Творческом баттле» в очном формате проводятся творческие испытания, а также мастер-класс, направленный на повышение уровня знаний в сфере экологии и защиты окружающей среды.

Экологический конкурс реализуется в рамках национального проекта «Образование» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

Главным партнером «ЭкоБаттла» является Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в РМ «РЕМОНДИС Саранск».