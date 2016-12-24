В Кочкуровском районе благодаря нацпроекту строятся новые дороги

Благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» в Кочкуровском районе обновляется дорожная сеть. Так, построены четыре дороги в селе Булгаково и одна дорога в селе Семилей. Их общая протяженность составила 5,5 км, а стоимость – 84 млн рублей.

Кроме того, в рамках реализации федерального проекта «Содействие» отремонтировано 7 автомобильных дорог протяженностью 6,1 км в селе Воеводское по ул. Советской, Школьной, Лесной, им. В.Д. Калядина и Нагорной, в с. Кочкурово по ул. Советской, а также в с. Булгаково по ул. Центральной.

В 2023 году в рамках регионального проекта «Жилище» ведется строительство 4 новых дорог в селе Булгаково стоимостью 124 млн рублей.

В рамках реализации федерального проекта «Содействие» начат ремонт 6 дорог протяженностью 3,1 км в селах Качелай, Семилей и Кочкурово.