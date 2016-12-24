Житель Мордовии признан виновным в публичном оправдании терроризма

УФСБ России по Республике Мордовия выявлена и пресечена противоправная деятельность 26-летнего жителя города Рузаевка, причастного к публичному оправданию террористической деятельности.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что этот молодой деятель под своим настоящим именем в одной из групп социальной сети «ВКонтакте» опубликовал комментарий, оправдывающий действия украинской стороны по подрыву Крымского моста, совершенного 8 октября 2022 года.

В отношении фигуранта было возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием сети «Интернет»). В ходе следствия товарищ свою вину признал полностью, в содеянном раскаялся.

Решением Центрального окружного военного суда он признан виновным в инкриминируемом ему преступлении и приговорен к штрафу в размере 300 тысяч рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.