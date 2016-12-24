Житель Мордовии признан виновным в публичном оправдании терроризма

Фабрика красоты
В поселке Кадошкино при поддержке ВЭБ.РФ открыли новый тепличный комплекс по выращиванию роз
УФСБ России по Республике Мордовия выявлена и пресечена противоправная деятельность 26-летнего жителя города Рузаевка, причастного к публичному оправданию террористической деятельности.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что этот молодой деятель под своим настоящим именем в одной из групп социальной сети «ВКонтакте» опубликовал комментарий, оправдывающий действия украинской стороны по подрыву Крымского моста, совершенного 8 октября 2022 года.
В отношении фигуранта было возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием сети «Интернет»). В ходе следствия товарищ свою вину признал полностью, в содеянном раскаялся.
Решением Центрального окружного военного суда он признан виновным в инкриминируемом ему преступлении и приговорен к штрафу в размере 300 тысяч рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.
Поделиться в соц. сетях:
В поселке Кадошкино при поддержке ВЭБ.РФ открыли новый тепличный комплекс по выращиванию роз
Глава Мордовии и заместитель министра экономического развития Мурат Керефов встретились с бизнесом
В День России Глава Мордовии Артём Здунов встретился с родственниками погибших участников специальной военной операции
Уроженцев Мордовии чествовали за выдающиеся заслуги перед страной и республикой
В Мордовии открылся региональный филиал фонда «Защитники Отечества»
В столице Молрдовии состоялся Уличный фестиваль творческих сообществ «Для своих»