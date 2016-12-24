В Мордовии наркодилерам из Ульяновской области суд определил длительные сроки заключения

Обвинительный приговор вынес суд в Мордовии двоим жителям Ульяновской области за незаконный оборот наркотических средств. Осенью прошлого года они оборудовали 37 тайников-закладок с мефедроном на территории республики.

В ходе следствия было установлено, что 31-летний и 38-летний фигуранты дела основали межрегиональный интернет-магазин по продаже наркотических средств на территории Ульяновской и Пензенской областей, а также Республики Мордовия.

Парни приобрели бесконтактным способом наркотическое средство мефедрон общей массой около 90 граммов, которое расфасовали на мелкие партии по отдельным сверткам для сбыта небольшими дозами.

В начале октября 2022 года наркотическая парочка приехала в Мордовию, где в лесополосе в Лямбирском районе оборудовали 37 тайников-закладок с «синтетикой». По пути в направлении села Атемар они были задержаны сотрудниками УНК регионального МВД. В ходе личного досмотра у 31-летнего товарища оперативники обнаружили еще 42 свертка с мефедроном, которые также предназначались для реализации.

В отношении задержанных была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Приговором суда одному из фигурантов назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы, второму – 11 лет лишения свободы. Наказание они будут отбывать в колонии строгого режима.