В Мордовии наркодилерам из Ульяновской области суд определил длительные сроки заключения

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Обвинительный приговор вынес суд в Мордовии двоим жителям Ульяновской области за незаконный оборот наркотических средств. Осенью прошлого года они оборудовали 37 тайников-закладок с мефедроном на территории республики.
В ходе следствия было установлено, что 31-летний и 38-летний фигуранты дела основали межрегиональный интернет-магазин по продаже наркотических средств на территории Ульяновской и Пензенской областей, а также Республики Мордовия.
Парни приобрели бесконтактным способом наркотическое средство мефедрон общей массой около 90 граммов, которое расфасовали на мелкие партии по отдельным сверткам для сбыта небольшими дозами.
В начале октября 2022 года наркотическая парочка приехала в Мордовию, где в лесополосе в Лямбирском районе оборудовали 37 тайников-закладок с «синтетикой». По пути в направлении села Атемар они были задержаны сотрудниками УНК регионального МВД. В ходе личного досмотра у 31-летнего товарища оперативники обнаружили еще 42 свертка с мефедроном, которые также предназначались для реализации.
В отношении задержанных была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Приговором суда одному из фигурантов назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы, второму – 11 лет лишения свободы. Наказание они будут отбывать в колонии строгого режима.
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