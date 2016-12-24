Волонтер из Мордовии выиграл билет в арктическую экспедицию

Волонтер из Мордовии Никита Дорожкин стал одним из четырнадцати счастливчиков, которым вручили символический «Билет в Арктику». Благодаря ему молодой человек сможет присоединиться к одной из ближайших экспедиций общественного проекта «Чистая Арктика», увидеть самые отдаленные и заповедные уголки русского Севера и помочь сохранить уникальную природу Заполярья.

С 22 по 25 июня в Мурманске проходил второй Всероссийский форум-фестиваль волонтеров «Чистой Арктики» - «Арктика. Лед тронулся». Участниками мероприятий стали 200 человек из 89 регионов РФ и Монголии, Боливии, Бангладеша, Пакистана, Словакии и Демократической Республики Конго. В качестве спикеров выступили представители федеральных и региональных органов власти, законодательных органов, главы субъектов Арктической зоны РФ, а также эксперты из экологических и природоохранных организаций.



Ребята участвовали в мозговых штурмах, в субботниках и благоустройстве территорий в Мурманске, обсуждали развитие северных территорий и учились выживать в суровых арктических условиях. Но счастливый билет в Арктику вытащили только четырнадцать человек, которые набрали нужное количество баллов.

«Спасибо организатором форума за такую потрясающую, уникальную возможность! Форум прошел на высоте. Выигрыш «Билета в Арктику» был очень неожиданным, до сих пор не верится», – сказал Никита Дорожкин.

Вручение большого символического билета состоялось на официальной церемонии закрытия форума, награду победители получали из рук сенатора Татьяны Сахаровой и руководителя проектного офиса «Чистой Арктики» Андрея Нагибина.