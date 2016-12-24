Духовное управление мусульман Мордовии подарит детскую площадку Херсонской области

В начале июня делегация Правительства РМ посетила школы, больницы и другие социальные учреждения Каланчакского муниципального округа Херсонской области. Представители Мордовии пообщались с военнослужащими, местными жителями, беженцами и выяснили, в чем они нуждаются и какая помощь необходима.

По итогам поездки Духовное управление мусульман Мордовии решило взять на себя создание современной детской площадки в центральном парке районного центра Каланчак. Во время посещения района муфтием Раилем Асаиновым был заключен договор со строительной организацией, которая начала подготовку основания для детской площадки со специальным травмобезопасным резиновым покрытием.

Также Духовным управлением мусульман РМ утвержден проект, в соответствии с которым будут выполнены необходимые конструкции. Изготовление и монтаж произведут в кратчайшие сроки, чтобы ввести площадку в эксплуатацию уже этим летом.

Напомним, весной этого года наша республика взяла шефство над Каланчакским муниципальным округом Херсонской области. По поручению Главы Мордовии Артёма Здунова республика оказывает всестороннюю помощь в восстановлении инфраструктуры, в организации работы учреждений здравоохранения, образования и других важных сфер социально-экономической жизни округа.