Саранский студент выслушал приговор суда за мошеннический «дубль»

Суд в столице Мордовии рассмотрел уголовное дело студента одного из мордовских ВУЗов. 23-летний парень отвечал по статье о мошенничестве - выполняя задание криминальных поручителей он забрал у пожилой женщины 3 тысячи евро, но решил «кинуть» организаторов преступной схемы и оставил все деньги себе.

По информации регионального МВД, накануне майских праздников за помощью к полицейским обратилась 76-летняя женщина. Потерпевшая пояснила, что ей позвонил некий «сотрудник правоохранительных органов» и сообщил, что ее внук стал виновником дорожно-транспортного происшествия. Для решения вопроса с отказом в возбуждении уголовного дела, как всегда, требовались деньги.

«Офицер» сказал пенсионерке положить купюры в конверт и передать курьеру. Женщина отдала молодому человеку, который пришел к ней домой, 3 тысячи евро. Потом она, конечно, позвонила внуку - понятное дело, он ни в какое ДТП не попадал.

Сотрудники уголовного розыска выяснили у потерпевшкей приметы молодого человека, который явился к ней за деньгами. В результате личность курьера была установлена. Им оказался 23-летний студент одного из ВУЗов Саранска. При проведении оперативных мероприятий он был задержан недалеко от места жительства и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Парень рассказал, что в мессенджере нашел себе работу в качестве «посыльного». Согласно договоренности за определенный процент ему необходимо было прибыть на указанный адрес и забрать у пожилой женщины денежные средства. В день совершения преступления после получения иностранной валюты он поехал в Нижний Новгород, где обменял купюры на российские рубли. Однако деньги он решил не перечислять на указанные ему счета, а оставил себе.

В квартире молодого человека оперативники изъяли 155 тысяч рублей, остальные деньги студент уже потратил на возврат долгов. В отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело за мошенничество. Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.