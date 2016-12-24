В Саранске сотрудники полиции применили в отношении дебоширов специальные средства

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По информации МВД по РМ, вечером 26 июня в дежурную часть отдела полиции в Саранске поступило сообщение от жительницы города о том, что ее знакомые - 44-летний мужчина и 26-летняя девушка - совершили кражу принадлежащего ей телефона.
По этому вызову выехала следственно-оперативная группа. На месте инцидента подозреваемые отказались выполнить законные требования стражей правопорядка и проследовать в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Тогда дополнительно на место был направлен наряд патрульно-постовой службы полиции.
После неоднократных требований сотрудников полиции к гражданам не нарушать общественный порядок, прекратить размахивать руками и отталкивать сотрудников органов внутренних дел инспекторы ППСП в соответствии с законом применили в отношении нарушителей физическую силу, средства ограничения подвижности и аэрозольный распылитель. После чего в отношении данных граждан были составлены протоколы об административном правонарушении по статье мелком хулиганстве.
В отношении девушки вынесено постановление о наложении штрафа в размере 1100 рублей. В отношении молодого человека административный материал направлен в суд для рассмотрения по существу.
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В День России Глава Мордовии Артём Здунов встретился с родственниками погибших участников специальной военной операции
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