В Саранске сотрудники полиции применили в отношении дебоширов специальные средства

По информации МВД по РМ, вечером 26 июня в дежурную часть отдела полиции в Саранске поступило сообщение от жительницы города о том, что ее знакомые - 44-летний мужчина и 26-летняя девушка - совершили кражу принадлежащего ей телефона.

По этому вызову выехала следственно-оперативная группа. На месте инцидента подозреваемые отказались выполнить законные требования стражей правопорядка и проследовать в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Тогда дополнительно на место был направлен наряд патрульно-постовой службы полиции.

После неоднократных требований сотрудников полиции к гражданам не нарушать общественный порядок, прекратить размахивать руками и отталкивать сотрудников органов внутренних дел инспекторы ППСП в соответствии с законом применили в отношении нарушителей физическую силу, средства ограничения подвижности и аэрозольный распылитель. После чего в отношении данных граждан были составлены протоколы об административном правонарушении по статье мелком хулиганстве.

В отношении девушки вынесено постановление о наложении штрафа в размере 1100 рублей. В отношении молодого человека административный материал направлен в суд для рассмотрения по существу.