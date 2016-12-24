В центре Саранска на перекрестке столкнулись три машины

По информации Госавтоинспекции республики, 28 июня в Саранске на пересечении улиц Гагарина-Полежаева (где был отключен светофор) 34-летний молодой человек за рулем автомашины «Лада Гранта» на перекрестке неравнозначных дорог, двигаясь по второстепенной, не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем «Хендэ Солярис» под управлением 34-летнего жителя Саранска. От удара «Хендэ Солярис» отбросило на автомашину «Лада Веста», под управлением 35-летнего мужчины.

В результате ДТП три автомашины получили механические повреждения. Пострадавших нет. Сотрудниками ДПС в отношении водителя «Лады Гранта» составлено 2 административных материала по за невыполнение требований уступить дорогу ТС, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков и управление авто не вписанным в полис ОСАГО водителем.

Госавтоинспекция МВД по РМ напоминает водителям, что перекресток, где очередность движения определяется сигналами светофора или регулировщика, считается регулируемым. При желтом мигающем сигнале, неработающих светофорах или отсутствии регулировщика перекресток считается нерегулируемым, и водители обязаны руководствоваться правилами проезда нерегулируемых перекрестков и установленными на перекрестке знаками приоритета.