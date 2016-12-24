Жители Мордовии - среди первых участников международного конкурса «Портрет фронтовой собаки»

Жители Мордовии вошли в число первых участников международного конкурса рисунков «Портрет фронтовой собаки». Творческое состязание приурочено ко Дню фронтовой собаки, который ежегодно отмечается 19 августа. Этот праздник установлен по инициативе Музея Победы и посвящен подвигам четвероногих помощников.

Всего на сайт Музея Победы от конкурсантов поступило уже более 1 тысячи открыток. Среди работ, например, открытка 7-летней Вероники Синюковой из Мордовии.

«В своих открытках участники творческого состязания изображают собак-помощников в тылу и на фронте в годы Великой Отечественной войны. Конкурсанты рисуют служебных собак разных пород во время выполнения заданий. Так, например, на открытках мы можем увидеть собаку-связиста, доставляющую важное послание, собаку-спасателя, спешащую с медицинской сумкой к раненому, собаку-сапера, собаку в пограничном дозоре и многих других четвероногих героев», — рассказали организаторы конкурса в Музее Победы.

Присоединиться к конкурсу и направить свою работу можно до 18 июля 2023 года. Принимаются рисунки, выполненные в любой технике изобразительного искусства (масло, акварель, тушь, карандаши, мелки, гуашь, digital-рисование и т.д.). Работы будут оцениваться в пяти возрастных категориях: 6-8, 9-11, 12-14, 15-17 лет и старше 18 лет (взрослые).

28 июля на сайте Музея Победы откроется виртуальная выставка, в которую войдут рисунки участников. Пользователи смогут выбрать любую понравившуюся работу и проголосовать за нее до 9 августа 2023 года. Работы, набравшие наибольшее количество голосов, получат «Приз зрительских симпатий».

Итоги конкурса подведут 11 августа. Лучшие работы, отобранные экспертным жюри, войдут в лимитированную праздничную серию-коллекцию открыток от Музея Победы. Каждый победитель получит авторский экземпляр в подарок. Также победителей и участников ждут подарки от партнеров. Все авторы получат именные сертификаты участников.

Музей Победы проводит конкурс совместно с Волонтерами Победы, издательской группой АСТ, кондитерским холдингом «Объединенные кондитеры» и Музеем истории шоколада и какао. Подробнее — на сайте Музея Победы https://victorymuseum.ru/online-programs/competition/konkurs-portret-frontovoy-sobaki-2023