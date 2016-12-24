Поздравление полномочного представителя Президента России в ПФО с праздником Курбан-байрам

«Это наше общее большое дело»
В Мордовии открылся региональный филиал фонда «Защитники Отечества»
Уважаемые жители Приволжского федерального округа!
Поздравляю всех верующих с главным для мусульман праздником Курбан-байрам! Он олицетворяет собой подлинные общечеловеческие ценности – любовь, милосердие, справедливость и заботу о ближних.
Уверен, что Курбан-байрам послужит объединению жителей регионов ПФО, приумножению духовного богатства нашего народа, укреплению межнациональных отношений, сохранению стабильности.
Желаю вам здоровья, счастья и благополучия. Пусть дух этого праздника наполняет сердца верующих радостью.
Игорь Комаров
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В Мордовии открылся региональный филиал фонда «Защитники Отечества»
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