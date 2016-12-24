Поздравление полномочного представителя Президента России в ПФО с праздником Курбан-байрам

Уважаемые жители Приволжского федерального округа!

Поздравляю всех верующих с главным для мусульман праздником Курбан-байрам! Он олицетворяет собой подлинные общечеловеческие ценности – любовь, милосердие, справедливость и заботу о ближних.

Уверен, что Курбан-байрам послужит объединению жителей регионов ПФО, приумножению духовного богатства нашего народа, укреплению межнациональных отношений, сохранению стабильности.

Желаю вам здоровья, счастья и благополучия. Пусть дух этого праздника наполняет сердца верующих радостью.

Игорь Комаров