В Теньгушевском районе благоустроили пляж на реке Мокша

В Теньгушевском районе на реке Мокша недалеко от райцентра завершены работы по благоустройству пляжа. На территории установили навес для отдыха в тени, грибки, шезлонги и кабинки для переодевания. Также здесь разместили вышку для наблюдения, оборудовали контейнерную площадку для мусора и поставили биотуалет. Как только нагреется вода, будут установлены буйки. Для активного досуга оборудованы спортивные открытые площадки для игр в волейбол и мини-футбол.



«Эту территорию для благоустройства выбрали сами жители. Соответствующее голосование мы проводили в официальном паблике нашей администрации. Пляж - популярное место для отдыха. Теперь здесь можно проводить время и загорать с комфортом. Главное правило – убирать за собой мусор, чтобы сохранить все в чистоте», - сказали в администрации Теньгушевского района.



Благоустройство проводилось по программе комплексного развития сельских территорий.