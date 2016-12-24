Правительство Мордовии подписало соглашение о сотрудничестве с ПАО «Россети Волга»

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28 июня в Саранске Правительство Мордовии и компания «Россети Волга» заключили соглашение о взаимодействии в сфере развития электросетевого комплекса нашего региона.
Подписи под документом поставили первый заместитель Председателя Правительства РМ Игорь Фрейдин и генеральный директор ПАО «Россети Волга» Александр Гаврилов.
Соглашение направлено на повышение надежности электроснабжения потребителей электрической энергии в республике.
Действия Правительства Мордовии и межрегиональной электросетевой компании нацелены на формирование положительного инвестиционного климата и экономической привлекательности республики, а также на стратегическое развитие электроэнергетики региона. Документ действует до 2027 года.
Также в ходе встречи обсуждались вопросы модернизации электросетевого комплекса республики.
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