В Мордовии начинающий водитель задавил 54-летнего пешехода

Как сообщает Госавтоинспекция республики, 27 июня в Дубенском районе под колесами отечественной легковушки погиб 54-летний пешеход.

В 21:35 на дороге Дубенки – Красино – Ливатка 19-летний парень за рулем «ВАЗ-2112» (стаж у молодого человека с 2022 года) совершил наезд на 54-летнего мужчину, который находился на проезжей части дороги. После ДТП водитель с места происшествия скрылся. В свою очередь, пешеход от полученных повреждений скончался до приезда бригады медиков.

В отношении начинающего водителя составлены административные материалы за несколько нарушений - за невыполнение требования ПДД о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки после ДТП, к которому он причастен (выявлено 0,614 мг/л), оставление места ДТП, участником которого он являлся, управление т/с не зарегистрированным в установленном порядке и управление авто с чрезмерной тонировкой боковых стекол.