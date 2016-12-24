Поздравление Главы Мордовии с праздником Курбан-байрам

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Уважаемые мусульмане Мордовии!
От всей души поздравляю вас со светлым праздником Курбан-байрам!
Праздник Курбан-байрам – олицетворение веры, нравственной чистоты и взаимопомощи. Он напоминает, как важно почитать старших, воспитывать в своих детях любовь к ближнему. В этот день все стараются делать благие дела и проявлять милосердие.
Мусульманская община республики вносит достойный вклад в укрепление межнационального и межконфессионального диалога, духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Она считает своей святой обязанностью помогать детским домам, пансионатам для пожилых людей, участвует в благотворительных акциях. Активно поддерживает защитников Родины, опекает семьи военнослужащих и протягивает руку помощи соотечественникам, проживающим в подшефной для Мордовии территории – Каланчакском районе Херсонской области. Искренне благодарю всех, кто делает добрые дела и не остается равнодушным!
От всей души желаю всем доброго здоровья, счастья и благоденствия!
Глава Республики Мордовия А. Здунов
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