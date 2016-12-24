Коммерсант из Ковылкино в суде ответит за торговлю сигаретами без акцизных марок

Сотрудниками УФСБ по РМ выявлена и пресечена противоправная деятельность 53-летнего индивидуального предпринимателя из города Ковылкино, причастного к сбыту контрафактной табачной продукции в крупном размере.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что обвиняемый приобретал у неустановленных лиц в городе Пенза и Нижегородской области немаркированные табачные изделия, которые впоследствии продавал в своей торговой точке на территории Ковылкинского района. В ходе обысков у товарища было изъято 2607 контрафактных пачек сигарет различных наименований на сумму более 300 тысяч рублей.

В отношении мужчины возбуждено и расследовано уголовное дело за приобретение и хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий в крупном размере.

Фигурант вину признал в полном объеме. В настоящее время материалы уголовного дела с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.