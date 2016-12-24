Иск прокуратуры повлечет ремонт разбитых дорог в Ичалковском районе

По информации прокуратуры РМ, сотрудники надзорного ведомства проверили соблюдение администрацией Ичалковского района законодательства об автомобильных дорогах и дорожной деятельности, и выявили нарушения.

Было установлено, что техническое состояние уличной дорожной сети местного значения не отвечает требованиям действующих нормативов. По улицам Ленинская, Совхозная, Терешковой, переулку 1-й Советский в селе Кемля, а также по ул. Мира в поселке Оброчное на покрытии проезжей части имеются множественные выбоины и просадки дорожного полотна, местами отмечается полное разрушение асфальтового покрытия.

В целях устранения выявленных нарушений прокурор района обратился в суд с иском в защиту прав и охраняемых законом интересов общества и государства - обязать администрацию устранить нарушения требований в области безопасности дорожного движения и провести ремонт на обозначенных участках автомобильных дорог.

Исковые требования судом были удовлетворены в полном объеме. Исполнение находится на контроле в прокуратуре района.