В поселке Комсомольский Чамзинского района благоустраивают парк

«Ваши парни отдали за Родину самое ценное – жизнь»
В День России Глава Мордовии Артём Здунов встретился с родственниками погибших участников специальной военной операции
В рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в поселке Комсомольский Чамзинского района продолжается благоустройство парка культуры.
В этом году подрядная организация приступила ко второму этапу ремонтных работ. Строители подготовили материалы для пешеходных дорожек: щебень, песок, бордюры. Также здесь появятся малые архитектурные формы - скамейки, качели, шезлонги, столы для игр в шахматы и теннис. Самой главной достопримечательностью парка станет скейт-площадка. Работы планируется завершить до наступления зимы.
Отметим, что парк является местом притяжения жителей поселка не только в праздники. Здесь и в будние дни бывает многолюдно. В рамках благоустройства в парке установили детский городок с горками, качелями, песочницами, где любят гулять мамы с малышами.
Поделиться в соц. сетях:
В День России Глава Мордовии Артём Здунов встретился с родственниками погибших участников специальной военной операции
Глава Мордовии и заместитель министра экономического развития Мурат Керефов встретились с бизнесом
В поселке Кадошкино при поддержке ВЭБ.РФ открыли новый тепличный комплекс по выращиванию роз
В столице Молрдовии состоялся Уличный фестиваль творческих сообществ «Для своих»
В Мордовии открылся региональный филиал фонда «Защитники Отечества»
Уроженцев Мордовии чествовали за выдающиеся заслуги перед страной и республикой