В поселке Комсомольский Чамзинского района благоустраивают парк

В рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в поселке Комсомольский Чамзинского района продолжается благоустройство парка культуры.

В этом году подрядная организация приступила ко второму этапу ремонтных работ. Строители подготовили материалы для пешеходных дорожек: щебень, песок, бордюры. Также здесь появятся малые архитектурные формы - скамейки, качели, шезлонги, столы для игр в шахматы и теннис. Самой главной достопримечательностью парка станет скейт-площадка. Работы планируется завершить до наступления зимы.

Отметим, что парк является местом притяжения жителей поселка не только в праздники. Здесь и в будние дни бывает многолюдно. В рамках благоустройства в парке установили детский городок с горками, качелями, песочницами, где любят гулять мамы с малышами.