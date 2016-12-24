В Мордовии в результате столкновения трех автомашин пострадали двое детей

По информации Госавтоинспекции республики, 26 июня около десяти часов вечера в Зубово-Полянском районе в результате столкновения трех автомашин пострадали двое детей - семи лет и ребенок, родившийся только в этом году.

Как сообщается, на автодороге Потьма-Барашево 65-летний мужчина за рулем автомобиля «Лада Ларгус», по предварительным данным, был ослеплен светом фар встречной автомашины «Ваз 21074» с прицепом под управлением 34-летнего молодого человека.

Пожилой автомобилист на «Ларгусе» в результате ослепления совершил наезд на прицеп, от которого его авто отбросило на движущуюся во встречном направлении автомашину «ВАЗ 2110».

При столкновении пострадали трое пассажиров «десятки» - 53-летний мужчина и дети, семи лет и 2023 года рождения. Все были госпитализированы в Зубово-Полянскую районную больницу. По результату освидетельствования водители автомашин трезвы

В отношении водителя «ВАЗ 21074» составлен административный протокол за управление транспортным средством, незарегистрированным в установленном порядке. Кстати, за плечами у парня в этом году множество штрафов, в том числе девять - за превышение скорости.

В отношении водителя «ВАЗ 2110» составлены административные протоколы также за управление авто, не зарегистрированным в установленном порядке, езду без полиса ОСАГО и перевозку детей без специального удерживающего устройства.