Жительница Саранска передала для поддержки бойцов на передовой уникальную старинную икону

Через региональное отделение Народного фронта жительница Саранска Галина Викторовна Киреева передала для бойцов на передовую уникальную старинную икону «Знамение». Лик Божьей матери, изображенный на ней, имеет особое значение для православных людей. Икона символизирует благодать и защиту. Наши бойцы смогут почувствовать ее поддержку на передовых позициях.

Женщина рассказала, что икона «Знамение» привезена из Белгорода. У нее своя суровая история. В 30-е годы минувшего столетия в селе Петропавловка рядом с Белгородом разрушили храмы, но эту икону люди чудом смогли сберечь. Она попала в семью бабушки Галины Викторовны, а потом и к ней.

На днях батюшка одного из саранских храмов благословил святыню для отправки на передовую. Учитывая, что икона очень намоленная, она имеет огромную духовную силу. С обратной стороны на ней можно написать свои имена – так делали наши воины еще 200-300 лет назад.

«Дорогие наши бойцы! Я передаю вам в помощь необычную икону Божьей матушки «Знамение». Так хочется, чтобы все были живые, здоровые, чтобы вернулись домой с победой! Просите Божью матушку, и она вам обязательно поможет справиться со всеми трудностями и даст силы в борьбе за мир», - сказала Галина Викторовна.

Народный фронт в Республике Мордовия благодарит жительницу Саранска за ее великодушие и желает всем участникам СВО скорейшей победы.