2,5 миллиона рублей уплыли аферистам от 75-летней жительницы Саранска

В столичном отделе полиции пожилая женщина рассказала, что ей в мессенджере поступил звонок от неизвестного мужчины, который представился сотрудником ФСБ. «Офицер» сообщил, что мошенникам стали известны данные банковской карты жительницы Саранска и в эти минуты они пытаются похитить ее денежные средства. Чтобы предотвратить несанкционированную операцию, потерпевшей следовало немедленно перевести сбережения на «безопасные» счета.

Испуганная преподаватель местного учебного заведения поверила этой жульнической легенде, и действуя по указанию незнакомца, за два дня обналичила все свои накопления в размере 2 млн. 432 тыс. рублей. Эту немалую сумму женщина перевела через банкоматы по сторонним реквизитам.

Когда на следующий день на жертву обмана снизошло понимание, в какую мошенническую историю она угодила, потерпевшая немедленно обратилась за помощью в правоохранительные органы.

В настоящее время полицейские проводят проверку по данному факту и устанавливают все обстоятельства произошедшего.