В мордовской колонии №2 прошел День открытых дверей

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Глава Мордовии и заместитель министра экономического развития Мурат Керефов встретились с бизнесом
Как сообщает УФСИН по РМ, для родственников осужденных была организована экскурсия по территории колонии в сопровождении заместителя начальника учреждения. Гости посетили церковь и столовую, а также посмотрели небольшой концерт, подготовленный силами «артистов в неволе».
В клубе-столовой учреждения для гостей организовали чаепитие, где встретившиеся после долгой разлуки люди смогли пообщаться в неформальной обстановке.
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Глава Мордовии и заместитель министра экономического развития Мурат Керефов встретились с бизнесом
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