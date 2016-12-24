В мордовской колонии №2 прошел День открытых дверей

Как сообщает УФСИН по РМ, для родственников осужденных была организована экскурсия по территории колонии в сопровождении заместителя начальника учреждения. Гости посетили церковь и столовую, а также посмотрели небольшой концерт, подготовленный силами «артистов в неволе».

В клубе-столовой учреждения для гостей организовали чаепитие, где встретившиеся после долгой разлуки люди смогли пообщаться в неформальной обстановке.