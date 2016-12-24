В Мордовии фиксируют рост заболеваемости кишечными инфекциями

Молодежь Мордовии - вместе с Президентом!
В столице Молрдовии состоялся Уличный фестиваль творческих сообществ «Для своих»
По данным Роспотребнадзора по РМ, в республике за первый квартал этого года суммарная заболеваемость острыми кишечными инфекциями увеличилась на 14,8% к аналогичному периоду 2022 года. А детей до 14 лет эти инфекции стали поражать и вовсе почти на 30 % больше.
Заболеваемость острыми кишечными инфекциями установленной этиологии увеличилась на 14,8%, в т.ч. вызванных вирусами увеличилась на 13,3%, вызванных ротавирусом - на 26,7%, норволк вирусами - на 44,8 %. Заболеваемость острыми кишечными инфекциями неустановленной этиологии выросла на 63,4%, заболеваемость сальмонеллезом - скакнула аж в 3 раза.
Как отмечается, заражение происходит при попадании возбудителя инфекции через рот, как правило, при употреблении зараженных пищевых продуктов и воды, через мельчайшие капельки слюны и мокроты при кашле и чихании. При контактно-бытовом пути возбудитель может передаваться через загрязненные руки, предметы домашнего обихода (белье, полотенца, посуда, игрушки). После попадания микробов в организм наступает бессимптомный инкубационный период, продолжающийся в большинстве случаев 6-48 часов.
Поделиться в соц. сетях:
В столице Молрдовии состоялся Уличный фестиваль творческих сообществ «Для своих»
Глава Мордовии и заместитель министра экономического развития Мурат Керефов встретились с бизнесом
В Мордовии открылся региональный филиал фонда «Защитники Отечества»
В День России Глава Мордовии Артём Здунов встретился с родственниками погибших участников специальной военной операции
Уроженцев Мордовии чествовали за выдающиеся заслуги перед страной и республикой
В поселке Кадошкино при поддержке ВЭБ.РФ открыли новый тепличный комплекс по выращиванию роз