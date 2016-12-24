В Мордовии фиксируют рост заболеваемости кишечными инфекциями

По данным Роспотребнадзора по РМ, в республике за первый квартал этого года суммарная заболеваемость острыми кишечными инфекциями увеличилась на 14,8% к аналогичному периоду 2022 года. А детей до 14 лет эти инфекции стали поражать и вовсе почти на 30 % больше.

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями установленной этиологии увеличилась на 14,8%, в т.ч. вызванных вирусами увеличилась на 13,3%, вызванных ротавирусом - на 26,7%, норволк вирусами - на 44,8 %. Заболеваемость острыми кишечными инфекциями неустановленной этиологии выросла на 63,4%, заболеваемость сальмонеллезом - скакнула аж в 3 раза.

Как отмечается, заражение происходит при попадании возбудителя инфекции через рот, как правило, при употреблении зараженных пищевых продуктов и воды, через мельчайшие капельки слюны и мокроты при кашле и чихании. При контактно-бытовом пути возбудитель может передаваться через загрязненные руки, предметы домашнего обихода (белье, полотенца, посуда, игрушки). После попадания микробов в организм наступает бессимптомный инкубационный период, продолжающийся в большинстве случаев 6-48 часов.