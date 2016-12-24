В Ардатове преобразится старая купеческая улица

Социум

В Ардатове благоустраивают центр города. Работы ведутся на участках улицы Ленинская, улицы Карла Маркса и Луначарского переулка. Напомним, проект благоустройства победил в прошлом году на VI Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды Минстроя России и получил грант в размере 70 млн рублей.

Улица Ленинская с давних времен считается главным торговым местом в городе. Здесь и сейчас помнят фамилии знатных купеческих семей – Титовы, Смирновы и т.д.

«Мы, как благодарные наследники, должны привести в порядок то, что досталось в наследство. Продолжаем то, что было заложено предками, продолжаем их дело. Рады, что есть такие программы, которые помогают в благоустройстве. А мы, предприниматели, со своей стороны благоустроим фасады», - говорит хозяйка одного из магазинов Ирина Суняева.

В этой локации будет существенно расширена пешеходная зона, появится новое освещение, будет произведена замена ливневки, а также планируется перенести сети электроснабжения с воздуха под землю.

Работы ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Завершить их планируется к 1 сентября.

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