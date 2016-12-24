Жители Мордовии смогут отдыхать в Калининградской области на новом круглогодичном курорте

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Скоро в Калининградской области на Балтийском побережье появится новый круглогодичный курорт. Он войдет в проект «Пять морей», который предусматривает создание в России современных круглогодичных курортов.
В присутствии вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко было подписано соглашение между администрацией региона и корпорацией Туризм.РФ. Оно позволит ускорить строительство нового курорта. Также планируется модернизировать аэропорт и реализовать несколько крупных инфраструктурных проектов по размещению гостей.
Таким образом Калининградская область стала 62 регионом, присоединившимся к реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
«Регион со своим уникальным природным, культурным и историческим наследием традиционно является магнитом для туристов, – отметит Дмитрий Чернышенко. – В прошлом году его посетили 1 млн 835 тыс. человек. По прогнозам, в этом году ожидается уже более 2 млн. Совместная задача Корпорации и Правительства региона – обеспечить гостей доступными и комфортными средствами размещения на основе лучших мировых практик».
Вице-премьер добавил, что в Калининградской области великолепные пляжи, и выразил уверенность, что в ближайшее время больше туристов смогут оценить гостеприимство самого западного региона нашей страны.
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