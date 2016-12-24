В Мордовии 64-летний водитель «Калины» погиб в ДТП с грузовиком

По информации Госавтоинспекции республики, днем 23 июне в Зубово-Полянском районе Мордовии на трассе М5 «Урал» 64-летний водитель автомашины «Лада Калина» проявил невнимательность при развороте налево и при выезде на полосу совершил столкновение с автомашиной «Скания S4X200» с полуприцепом, которая двигалась по главной дороге прямо.

В результате ДТП водитель автомашины «Лада Калина» от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады медиков.