В Мордовии 64-летний водитель «Калины» погиб в ДТП с грузовиком

«Это наше общее большое дело»
В Мордовии открылся региональный филиал фонда «Защитники Отечества»
По информации Госавтоинспекции республики, днем 23 июне в Зубово-Полянском районе Мордовии на трассе М5 «Урал» 64-летний водитель автомашины «Лада Калина» проявил невнимательность при развороте налево и при выезде на полосу совершил столкновение с автомашиной «Скания S4X200» с полуприцепом, которая двигалась по главной дороге прямо.
В результате ДТП водитель автомашины «Лада Калина» от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады медиков.
Поделиться в соц. сетях:
В Мордовии открылся региональный филиал фонда «Защитники Отечества»
В столице Молрдовии состоялся Уличный фестиваль творческих сообществ «Для своих»
Глава Мордовии и заместитель министра экономического развития Мурат Керефов встретились с бизнесом
В поселке Кадошкино при поддержке ВЭБ.РФ открыли новый тепличный комплекс по выращиванию роз
В День России Глава Мордовии Артём Здунов встретился с родственниками погибших участников специальной военной операции
Уроженцев Мордовии чествовали за выдающиеся заслуги перед страной и республикой