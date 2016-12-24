Жительница Саранска за «просмотр фильмов» заплатила 67 тысяч рублей

Жертвой любопытного «развода» на деньги стала жительница мордовской столицы. Женщина приняла участие в мошенническом аттракционе «неслыханной щедрости», в результате чего лишилась 67 тысяч рублей.

По информации МВД по РМ, потерпевшей на телефон поступило сообщение с предложением заработка посредством просмотра фильмов, бронированием билетов и написанием комментариев в онлайн-приложении. Дама откликнулась на этот призыв, и после общения с администратором проекта решила зарегистрироваться в приложении и выполнять задания.

Но для начала «работы» следовало пополнить баланс денежных средств для своей учетной записи. Женщина внесла небольшую сумму, а после выполнения заданий смогла немного заработать и вывести деньги. Далее она внесла уже 7 тысяч, а вывела сразу 12. Такая легкость в извлечении дохода вскружили жительнице Саранска голову - она стала вкладываться уже по-крупному.

Правда, с каждым шагом задания становились все сложнее и требовалось делать все больше вложений собственных средств. При этом, заработанные деньги нельзя было вывести до определенного момента. Когда на кону уже стояло 230 тысяч рублей «призовых», жертве предложили внести еще 99 тысяч для продолжения «работы». В этот момент к жительнице Саранска пришло осознание, что она связалась с аферистами, после чего последовало ее обращение в полицию.