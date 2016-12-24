В Мордовии бойцы ОМОН Росгвардии помогли пострадавшим в ДТП

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В День России Глава Мордовии Артём Здунов встретился с родственниками погибших участников специальной военной операции
Сотрудники ОМОН «Аркуда» Управления Росгвардии по РМ помогли пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии.
Следуя к месту выполнения служебно-боевых задач, росгвардейцы стали свидетелями ДТП - водитель легкового автомобиля не справился с управлением, в результате чего съехал в кювет.
Спецназовцы оперативно помогли выбраться пострадавшим в ДТП из машины и оказали доврачебную помощь водителю и пассажирам, среди которых были дети. Также росгвардейцы отбуксировали транспортное средство на проезжую часть.
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В День России Глава Мордовии Артём Здунов встретился с родственниками погибших участников специальной военной операции
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