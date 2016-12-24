В Мордовии бойцы ОМОН Росгвардии помогли пострадавшим в ДТП

Репортер

Сотрудники ОМОН «Аркуда» Управления Росгвардии по РМ помогли пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии.

Следуя к месту выполнения служебно-боевых задач, росгвардейцы стали свидетелями ДТП - водитель легкового автомобиля не справился с управлением, в результате чего съехал в кювет.

Спецназовцы оперативно помогли выбраться пострадавшим в ДТП из машины и оказали доврачебную помощь водителю и пассажирам, среди которых были дети. Также росгвардейцы отбуксировали транспортное средство на проезжую часть.

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