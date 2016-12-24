В Атюрьево бывший руководитель образовательного учреждения поплатился штрафом за хищения

По информации прокуратуры РМ, суд признал виновным бывшего директора одного из муниципальных образовательных учреждений Атюрьевского района в мошенничестве с использованием служебного положения и служебном подлоге.

В ходе следствия было установлено, что фигурант дела в летние каникулы 2021 года изготовил официальные документы образовательного учреждения, в которые внес заведомо ложные сведения о якобы осуществляемой трудовой деятельности ряда учителей. Используя данные документы товарищ мошенническим путем совершил хищение бюджетных средств на общую сумму свыше 58 тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал полностью, причиненный ущерб возместил в полном объеме.

Суд приговорил бывшего руководителя к наказанию в виде штрафа в размере 130 тыс. рублей.