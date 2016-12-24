Жители Мордовии могут подать заявки на участие во Всемирном фестивале молодежи

В Нижнем Новгороде 24 июня представили концепцию программы Всемирного фестиваля молодежи, который планируется провести в марте следующего года на территории «Сириуса». Ожидается, что в нем примут участие 20 тысяч человек со всего мира.

«Одна из целей Всемирного фестиваля молодежи – создать платформу для налаживания связей между неравнодушной молодежью всей планеты, – поделилась руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева. – В 2024 году площадка Фестиваля станет столицей будущего справедливого мира, где во главе – уважение друг к другу, к ценностям и культуре различных стран и народов. Россия открыта для всех, кто стремится совершенствовать мир и создавать будущее, основанное на взаимном диалоге и справедливом международном сотрудничестве».

Также на презентации показали визуальное оформление фестиваля. В его основу легла идея многополярного мира, который предстоит создавать нашей молодежи – той, что соберется на территории «Сириуса» следующей весной.

В завершение презентации молодые люди из России и других стран запустили обратный отсчет до Всемирного фестиваля молодежи. Также открылась регистрация участников. Подать заявку можно на официальном сайте: fest2024.com

Кстати, самая первая заявка поступила от студентки РУДН Дарьи Семеновой. Именно она в январе этого года предложила Президенту России провести такое мероприятие в нашей стране.

Во Всемирном фестивале примут участие молодые лидеры в сферах бизнеса, медиа, образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства, спорта и т.д. Также впервые к нему смогут присоединиться подростки в возрасте 14-17 лет. В организации масштабного мероприятия будут задействованы 5 тысяч волонтеров из всех регионов России, в том числе 250 жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.