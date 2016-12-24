Поздравление полномочного представителя Президента России в ПФО с Днем молодежи

«Это наше общее большое дело»
В Мордовии открылся региональный филиал фонда «Защитники Отечества»
Друзья!
Сегодня мы отмечаем замечательный, веселый, яркий праздник – День молодежи. У нас в ПФО живут и работают активные, целеустремленные, успешные молодые люди. Одно из подтверждений этому – наши общественные проекты. Мы гордимся поколением молодежи, которое участвует в общественной жизни, показывает высокие результаты в учёбе, научной и творческой деятельности, успешно занимается бизнесом, одерживает убедительные победы на самых престижных соревнованиях и конкурсах.
В этот праздничный день желаю вам прекрасного летнего настроения, мечтайте, покоряйте новые вершины, ставьте высокие цели и добивайтесь их! Удачи на жизненном пути!
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В Мордовии открылся региональный филиал фонда «Защитники Отечества»
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