Поздравление Главы Мордовии с Днём молодёжи

Дорогие друзья!

От всей души поздравляю с одним из ярких праздников в году – Днём молодёжи!

Активное участие молодёжи Мордовии в различных сферах делает нашу малую Родину и Великую Россию лучше и сильнее. Ваши добрые инициативы и помощь в социальных проектах доказывает, что вы заботитесь не только о своем будущем, но и о будущем всех наших граждан.

Молодежные правительство и парламент Мордовии, общественные организации, молодые предприниматели, профессиональные рабочие и учёные, добровольцы и бойцы студенческих отрядов – трудовой, интеллектуальный и творческий потенциал нашего региона. Вы – наша надежда, в ваших руках будущее республики. Гордимся вашими достижениями, которых с каждым годом становится все больше и больше.

Будьте открытыми к новым знаниям и опыту, не бойтесь рисковать и идти за своими мечтами. И помните, что вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку и помощь.

Желаю вам всегда оставаться такими же активными, продолжать двигаться вперед и достигать новых высот! Пусть каждый день принесет вам новые достижения, яркие и положительные эмоции. Счастья и благополучия!

Глава Республики Мордовия А. Здунов

