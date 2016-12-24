Поздравление Главы Мордовии с Днём молодёжи

«Каждый год расширяем линейку органических продуктов»
Артём Здунов на международном экологическом конгрессе рассказал о достижениях Мордовии в органическом производстве
Дорогие друзья!
От всей души поздравляю с одним из ярких праздников в году – Днём молодёжи!
Активное участие молодёжи Мордовии в различных сферах делает нашу малую Родину и Великую Россию лучше и сильнее. Ваши добрые инициативы и помощь в социальных проектах доказывает, что вы заботитесь не только о своем будущем, но и о будущем всех наших граждан.
Молодежные правительство и парламент Мордовии, общественные организации, молодые предприниматели, профессиональные рабочие и учёные, добровольцы и бойцы студенческих отрядов – трудовой, интеллектуальный и творческий потенциал нашего региона. Вы – наша надежда, в ваших руках будущее республики. Гордимся вашими достижениями, которых с каждым годом становится все больше и больше.
Будьте открытыми к новым знаниям и опыту, не бойтесь рисковать и идти за своими мечтами. И помните, что вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку и помощь.
Желаю вам всегда оставаться такими же активными, продолжать двигаться вперед и достигать новых высот! Пусть каждый день принесет вам новые достижения, яркие и положительные эмоции. Счастья и благополучия!
Глава Республики Мордовия А. Здунов
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