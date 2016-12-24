В Рузаевском районе рекультивируют 529 тысяч тонн мусора на несанкционированной свалке

В Рузаевском районе в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» продолжается рекультивация свалки твердых бытовых отходов.

Несанкционированная свалка занимает 21,7 га. За долгие десятилетия здесь накопилось более 529 тысяч тонн мусора.

Работы на объекте ведутся по графику. В настоящее время идет технический этап рекультивации. На подготовленные площадки укладываются бентонитовые маты, а затем производится перемещение свалочных масс на эти площадки с дальнейшей утрамбовыванием. Производится монтаж оборудования необходимого для функционирования очистных сооружений.



С начала производства работ разработано и перемещено грунта и свалочных масс более 509 тыс. м3. Работы планируется завершить в 2024 году.