В интервью телеканалу «Дождь» (внесен в реестр иностранных агентов) поэтесса цинично заявила, когда ей напомнили об обещании открыть шампанское в день гибели Захара Прилепина, что украинские спецслужбы «не дотянули до шампанского… максимум пивко».

Напомним, машина писателя была подорвана по заказу украинских спецслужб, сейчас его состояние стабильное.

После таких диких высказываний Народный фронт выступил с предложением о моратории на продажу изданий Веры Полозковой. Деньги, которые поэтесса с них получает, вполне вероятно, идут на финансирование ВСУ.

Позицию президентского движения поддержал военкор, член центрального штаба Народного фронта Александр Коц.

«Деятели, которые поливают грязью нашу страну, при этом умудряются на ней зарабатывать. Трупоедка, не могу ее иначе назвать», - сказал Коц.