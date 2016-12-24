В селе Булгаково Кочкуровского района в этом году построят четыре новые дороги

В рамках реализации программы «Стимул» нацпроекта «Жилье и городская среда» в селе Булгаково Кочкуровского района началось строительство четырех новых дорог. Здесь на десяти новых улицах определены участки под строительство жилья (около 600 домов). Они пользуются большим спросом у граждан.

Общая протяженность четырех участков дорог составляет 6,5 км. На эти цели будет направлено более 124 млн рублей. Помимо возведения дорожного полотна производится монтаж уличного освещения.

Отметим, что работы по обновлению дорожной сети в селе начались еще в прошлом году. Тогда строители заасфальтировали четыре улицы. В этом году предстоит построить еще столько же дорог. В следующем году планируется возведение еще двух новых автодорог.