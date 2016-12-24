Глава Мордовии Артём Здунов вручил награды медикам республики

Слова признательности врачам, медсестрам и всем работникам отрасли здравоохранения за преданность делу, самоотдачу и трудолюбие звучали 23 июня на торжественной церемонии, посвященной Дню медицинского работника. С профессиональным праздником медиков Мордовии поздравил Глава республики Артём Здунов.

«Год назад мы больше говорили о том, как все вместе справились с ковидом. Как быстро все поменялось, сейчас мы живем в тревожной повестке. Для врачей она тем более тревожна, потому что исправлять ситуацию со здоровьем, спасать жизни – все это ложится именно на ваши плечи», - сказал руководитель Мордовии.

Он подчеркнул, что в текущей обстановке особенно важным было создание по решению Президента России фонда «Защитники Отечества». В Мордовии появился один из первых филиалов в стране. Это позволило систематизировать работу – люди могут получать помощь по разным направлениям, но самое главное – реабилитация участников СВО и членов их семей.

«Низкий поклон нашим медикам за то, что в тревожные дни мобилизации, когда было много неопределенности, врачи, не мешкая, поехали в Ульяновск, в место боевого слаживания наших ребят, - отметил Артём Здунов. - Вас там очень ждали. Действовать нужно было быстро, провести многие медицинские обследования. Вы это сделали, и очень помогли нашим бойцам. Я выезжал на передовую, могу сказать уверенно: вопросов по здравоохранению точно нет, передают только слова благодарности».

Медики республики и сейчас постоянно выезжают в зону СВО и на новые территории России. «Мы все единое целое. Только такой единый «кулак» сможет победить нацизм и любую угрозу. А врачи призваны исполнять главную заповедь Господа – не навреди, сохрани жизнь другому. Для нас этот праздник народный», - сказал Артём Здунов.

Глава Мордовии отметил, что благодаря усилиям медиков республика вышла на доковидный уровень по продолжительности жизни, но сейчас первостепенным является вопрос увеличения рождаемости. Республика реализует важные проекты – они нацелены на то, чтобы на ранних стадиях убрать первопричину многих смертей, решает вопросы мобильной медицины – чтобы и в районах люди получали квалифицированную помощь.

Один из важных проектов, к реализации которого регион сейчас приступает – модернизация службы крови и создание плазмоцентра. Каждое направление медицины важно для жизни, для людей. Мордовия может гордиться и своей экстренной медициной, и наличием санитарной авиации, и работой ФАПов и многими другими направлениями.

Глава Мордовии вручил высокие награды медработникам, внесшим вклад в сохранение здоровья граждан республики.

В частности, указом Президента России почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» присвоено начальнику территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РМ в Рузаевском, Кадошкинском, Инсарском районах Юрию Михайлову.

Почетными грамотами Президента РФ за заслуги в области здравоохранения награждена врач-пульмонолог пульмонологического отделения Республиканской клинической больницы № 4 Нина Горишняк – в период пандемии благодаря ее мастерству из ковидного госпиталя было выписано с выздоровлением 344 пациента.

Аналогичную награду вручили врачу по паллиативной медицинской помощи Торбеевской ЦРБ Елене Маруниной – ее навыки и душевное тепло помогают пациентам переносить тяжелые степени болезней.

Благодарность Президента страны объявлена и медицинской сестре Республиканского госпиталя Светлане Маркиной. Было отмечено, что совсем недавно решением Президента страны семь врачей из Мордовии были награждены орденами святого Луки Крымского.

В этот день медикам также были вручены знаки отличия «За самоотверженный труд», медали «За заслуги перед Республикой Мордовия», присвоены почетные звания «Заслуженный врач Республики Мордовия», а также другие награды.

Особо были отмечены медицинские работники, неоднократно оказывавшие помощь раненным военнослужащим и мирным жителям Луганской и Донецкой народных республик и Херсонской области. Знаками отличия «За смелость и отвагу» награждены врач-анестезиолог-реаниматолог Республиканской клинической больницы № 4 Илдар Асаинов, старшая медсестра хирургического торакального отделения РКБ № 4 Марина Манерова и медицинский лабораторный техник Мордовской республиканской станции переливания крови Наталья Тишкина.

Слова признательности звучали и в адрес ветеранов медицинского труда, от молодого поколения медиков им вручили цветы. Заведующая кардиологическим отделением МРЦКБ Наталья Симонова, награжденная почетным званием «Заслуженный врач Республики Мордовия», выразила благодарность всем, кто помогает новичкам получать знания и медицинский опыт.