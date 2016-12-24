62-летнего душегуба из Рузаевки будут судить за убийство бывшей жены

По информации Следственного комитета по РМ, в Мордовии завершено расследование уголовного дела в отношении 62-летнего мужчины по обвинению в убийстве супруги.

По данным следствия, около 6 часов утра 3 апреля этого года в городе Рузаевке в квартире между обвиняемым и его 58-летней бывшей супругой, проживавшими совместно, на почве личных неприязненных отношений произошла ссора.

В процессе выяснения отношений женщина ударила бывшего мужа по лицу. В ответ тот нанес ей удар в спину, от которого она упала на пол. После этого он зажал ей рукой рот и нос и держал до тех пор, пока потерпевшая не переставала подавать признаки жизни.

Согласно заключению судебной медицинской экспертизы пострадавшая скончалась от механической асфиксии. Полицейскими пожилой преступник был задержан в своем доме. Вину в содеянном он признал полностью.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.