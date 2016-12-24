62-летнего душегуба из Рузаевки будут судить за убийство бывшей жены

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По информации Следственного комитета по РМ, в Мордовии завершено расследование уголовного дела в отношении 62-летнего мужчины по обвинению в убийстве супруги.
По данным следствия, около 6 часов утра 3 апреля этого года в городе Рузаевке в квартире между обвиняемым и его 58-летней бывшей супругой, проживавшими совместно, на почве личных неприязненных отношений произошла ссора.
В процессе выяснения отношений женщина ударила бывшего мужа по лицу. В ответ тот нанес ей удар в спину, от которого она упала на пол. После этого он зажал ей рукой рот и нос и держал до тех пор, пока потерпевшая не переставала подавать признаки жизни.
Согласно заключению судебной медицинской экспертизы пострадавшая скончалась от механической асфиксии. Полицейскими пожилой преступник был задержан в своем доме. Вину в содеянном он признал полностью.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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В Мордовии открылся региональный филиал фонда «Защитники Отечества»
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