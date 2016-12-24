Студенты МГУ им. Н.П. Огарева представили семь проектов на конкурс «Студенческий стартап»

В середине июня завершился прием заявок на участие в заключительной в этом году очереди конкурса «Студенческий стартап». Имена победителей назовут уже в августе, каждый из них получит по гранту в размере одного миллиона рублей.

«В этом году Правительство России направит 1,5 млрд рублей на поддержку 1,5 тысяч студенческих стартапов, – рассказал зампредседателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко. – Всего в 2023 году на конкурс поступило 6 тысяч заявок, что в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. В этом году интерес к открытию своего стартапа в России активно проявляют иностранные студенты, обучающиеся в российских вузах. Заявки на конкурс направили начинающие предприниматели из 13 стран мира, в том числе из СНГ, ЕАЭС, Египта и других государств. Это говорит об открытости российского образования и предоставления равных возможностей для самореализации всех студентов в нашей стране».

К участию в конкурсе принимались проекты по таким направлениям как цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, химические технологии и новые материалы, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика и креативные индустрии. Большего всего конкурсных проектов подано по направлениям: цифровая сфера, разработка новых приборов и интеллектуальных производственных технологий, сфера креативных индустрий.

«Лидерами по числу заявок стали Москва, республики Татарстан и Башкортостан, – поделился Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. – В то же время, особенно важно, что теперь в рамках конкурса «Студенческий стартап» равные возможности предоставляются всем студентам, которые хотят попробовать себя в предпринимательстве в нашей стране, вне зависимости от их гражданства. Российское образование остается привлекательным для обучающихся из стран как ближнего, так и дальнего зарубежья, каждый из которых может рассчитывать на нашу поддержку».

В прошлом году в число победителей вошла аспирантка МГУ им. Н.П. Огарева Мария Соколова. Она получила грант на реализацию своего проекта «Разработка мобильной птицефермы с системой управления и мониторинга для домашнего хозяйства».

В этом году огаревцы участвуют в конкурсе с семью проектами по направлениям: теплотехника и энергетика, биотехнологии, а также неорганическая и аналитическая химия.

К примеру, был представлен проект «Рекуператор тепловой энергии дымовых газов», разработанный учащимися кафедры теплоэнергетических систем. Он позволит в зимний период сэкономить от 5 до 15% тепла, которое теряется при производстве на тепловых станциях.

Студенты факультета биотехнологии и биологии разрабатывают «Гемоспрей» – состав для остановки кровотечения, который позволяет эффективно закупорить рану и начать процесс заживления. Спрей можно будет использовать в экстренных случаях.

А в стенах Института наукоемких технологий и новых материалов создается мобильный беспламенный нагреватель пищи, который позволит людям получать горячую еду при отсутствии нагревательных приборов, открытого пламени или в условиях ограниченного времени.

Пожелаем удачи нашим ребятам! Конкурс «Студенческий стартап» проводится по федеральному проекту «Платформа университетского технологического предпринимательства». Организатором выступает Фонд содействия инновациям.