Артём Здунов встретился с выпускниками из семей участников СВО

Глава Мордовии Артём Здунов 23 июня в Доме Республики встретился с выпускниками школ, чьи отцы участвуют в специальной военной операции. Во встрече также приняли участие первый вице-премьер Галина Лотванова, министр образования РМ Елена Солдатова, ректор МГУ имени Н.П. Огарева Дмитрий Глушко, ректор МГПУ имени М.Е. Евсевьева Марина Антонова.



«Поздравляю вас с окончанием школы, - сказал Глава Мордовии. - Теперь вам надо определиться с профессией – это тоже важное событие, которое определит вашу дальнейшую жизнь. Ну и, конечно, вам предстоит создать семью. Хочу, чтобы вы смотрели на это с оптимизмом, с верой в свои и наши силы. Потому что пока ваши папы, родственники защищают наши рубежи, самое важное, что у нас есть – наш суверенитет, общество, народ – мы с вами здесь не должны подвести, четко все сделать, чтобы они не волновались за то, что происходит у нас в Мордовии, у вас в семьях. Мордовия всегда жила, живет и будет жить, как единая семья».



Лидер республики подчеркнул: выбор специальности – это принципиальная задача. «Кто-то, возможно, захочет поехать в другой регион, поступать в узкоспециальный вуз, которого нет в Саранске. Ничего плохого в этом нет. Но считаю, что в такие непростые времена, времена вызовов для России, лучше быть со своим народом, со своей семьей. Подумайте об это внимательно», - сказал он.

Впрочем, временно покинуть малую Родину планируют лишь единицы. Среди них выпускник Республиканского лицея для одаренных детей Никита Широв, он мечтает поступить в МГУ им. М. В. Ломоносова и стать аналитиком, а потом открыть в Мордовии уникальную технологическую компанию.



Большинство выпускников из семей участников СВО будут поступать региональные вузы. Выпускница Уметской школы Саша Овсянкина и выпускница Ковылкинской школы №4 Юлия Трусова хотят создавать красивые здания, которые смогут стать визитными карточками их районов. Ректор МГУ им. Н.П. Огарева Дмитрий Глушко пригласил девушек на архитектурно-строительный факультет.

Выпускница Кочкуровской школы Кристина Бурнайкина мечтает стать фармацевтом. В этом ей поможет проект, который МГУ им. Н.П. Огарева реализует на базе фармацевтического флагмана региона.

Максим Парамонов из Дубенок и Артем Цыбизов из саранской школы №5 задумались о педагогической деятельности, хотят стать учителями физкультуры и ОБЖ.



Мечта выпускницы Семилейской школы Ангелины Герасимовой - стать врачом, и никакие сложности ей не страшны.



«Я горжусь тем, что моей малой родиной является Республика Мордовия, где создаются все условия для получения хорошего образования, - сказала выпускница Явасской школы Анна Пиглицева. - От всего сердца выражаю благодарность директору школы, классному руководителю и моим замечательным учителям. Этот непростой путь вместе со мной прошли и мои родители. Большое спасибо им за любовь, поддержку и понимание. Каждый ребенок мечтает о герое. Моим героем является мой папа. Я очень люблю его и горжусь им. Он научил меня не бояться трудностей и бороться за свои мечты. Пока он был на передовой, защищал Родину, я поняла, что моя отличная учеба также важна для страны. Я тоже хочу быть полезной своей стране, поэтому мечтаю стать экономистом, внести свой вклад в экономическое и общее процветание нашей страны, которую я очень люблю».



«Уважаю ваши решения, удачи вам всем, - сказал Артём Здунов. - Не волнуйтесь, мы вас поддержим, все у вас получится! Держите свой железный настрой - он важен и для вас, и для ваших родителей».