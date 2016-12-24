В Саранске бывший полицейский в суде ответит за сломанные ребра у хулигана

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Как сообщает Прокуратура РМ, в столице Мордовии в суд направлено уголовное дело в отношении бывшего 27-летнего помощника оперативного дежурного саранского отдела полиции №4. Экс-полицейский обвиняется в превышении должностных полномочий.
Как установило следствие, 30 марта этого года в ночное время сотрудниками Росгвардии в дежурную часть отдела полиции из заведения общественного питания был доставлен 45-летний мужчина. Со слов указанных должностных лиц, клиент заведения совершил административное правонарушение - мелкое хулиганство.
Задержанный товарищ не унимался и расточал всевозможные ругательства. Тогда в ответ на оскорбления, помощник оперативного дежурного в помещении отдела незаконно применил в отношении бузотера физическую силу, причинив последнему телесные повреждения в виде переломов ребер.
В дальнейшем мелкий хулиган обращался за медицинской помощью. При этом он сообщил, что телесные повреждения ему нанесли правоохранители.
После проверки всех обстоятельств, полицейского обвинили в превышении должностных полномочий. И уже в середине мая этого года он был уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.
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