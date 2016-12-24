В Мордовии директор и завхоз школы-интерната подозреваются в получении взятки

Сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия пресечена противоправная деятельность 38-летнего директора и 52-летнего завхоза Шейн-Майданской школы-интерната, причастных к получению взятки.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в марте 2023 года руководство интерната заключило 17 договоров с коммерческой организацией на поставку мебели и различной оргтехники в рамках капитального ремонта здания. Общая сумма госконтрактов составила более 7 миллионов рублей.

За подписание прямых договоров без проведения торгов директор учебного заведения потребовал от подрядчика 5,5 % от суммы сделки. 21 июня 2023 года в Саранске при получении денежных средств в размере 393 тысячи рублей руководитель интерната задержан сотрудниками УФСБ с поличным, его подчиненный – по месту жительства.

Следователями возбуждено уголовное дело за получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, закрепление доказательной базы.