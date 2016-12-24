Водоем у «Старта» не выдержал проверку по микробиологическим показателям

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Управление Роспотребнадзора по РМ продолжает осуществлять мониторинг за состоянием водных объектов, используемых в рекреационных целях.
На период купального сезона 2023 года предусмотрено исследование по 70 проб воды на санитарно-химические, паразитологические показатели, 140 проб на санитарно-микробиологические показатели, 70 проб почвы (песка) рекреационных зон водоемов на санитарно-химические,санитарно-микробиологические и паразитологические показатели.
По данным ведомства на 21 июня, по результатам проведенного мониторинга исследованные образцы проб воды и почвы водоемов «Луховский», «Зеленая роща», «Лесное озеро» по микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям соответствуют требованиям СанПиН.
Пробы воды водоема «Старт» не соответствуют по микробиологическим показателям.
На водоемах, не отвечающим требованиям безопасности и санитарно-эпидемиологическим нормам, купаться запрещено, так как это создает угрозу жизни и здоровью, возникновению массовых инфекционных заболеваний.
Информация о состоянии водных объектов доведена до балансосодержателей, предложено установить предупредительные аншлаги «Купание запрещено» на водоеме «Старт».
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