В Мордовии подведены итоги спецоперации на объектах транспорта

Сотрудниками УФСБ по РМ во взаимодействии с региональными МВД и Росгвардией проведен очередной этап совместной спецоперации, направленной на выявление и пресечение фактов незаконного оборота оружия, взрывных устройств, наркотических и психотропных средств, а также розыска и задержания лиц, находящихся в розыске, в том числе нарушающих миграционное законодательство.

В рамках мероприятия на 5 контрольно-пропускных постах проводилась профилактическая выборочная проверка по базам данных МВД и ГИБДД лиц и автотранспортных средств на предмет нахождения в региональном, федеральном или международном розыске.

Всего досмотрено более 3 тысяч транспортных средств, составлено 289 административных материалов за нарушение правил дорожного движения. Во время досмотра одного из автомобилей было обнаружено наркотическое вещество мефедрон массой 0,23 грамма. Отделом МВД по Рузаевскому району в отношении 22-летнего гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ.

В рамках спецоперации проверено более 400 иностранных граждан, выявлено 6 фактов нарушения миграционного законодательства, в рамках которых составлены административные протоколы. Принято решение о выдворении указанных лиц из Российской Федерации.