В День молодежи в Саранске пройдет Уличный фестиваль «Для своих»

«Это наше общее большое дело»
В Мордовии открылся региональный филиал фонда «Защитники Отечества»
24 июня на Советской площади в столице Мордовии развернется Уличный фестиваль творческих сообществ «Для своих». Основная зрелищно-развлекательная программа стартует с 16:00, но уже с 14:00 на фестивале начнут работать 13 интерактивных площадок.
Здесь на протяжении дня будут проводиться разнообразные мастер-классы (по гончарному мастерству, граффити, STEP-аэробике и т.д.), состоятся танцевальный батл, показательные выступления по рукопашному бою и боевому самбо, будет вестись продажа изделий ручной работы и одежды местных брендов. Плюс ко всему - море других интересных активностей, тематические фотозоны, фудкорт с шашлыками и рекреации партнеров праздника.
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В Мордовии открылся региональный филиал фонда «Защитники Отечества»
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