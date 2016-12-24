В День молодежи в Саранске пройдет Уличный фестиваль «Для своих»

24 июня на Советской площади в столице Мордовии развернется Уличный фестиваль творческих сообществ «Для своих». Основная зрелищно-развлекательная программа стартует с 16:00, но уже с 14:00 на фестивале начнут работать 13 интерактивных площадок.

Здесь на протяжении дня будут проводиться разнообразные мастер-классы (по гончарному мастерству, граффити, STEP-аэробике и т.д.), состоятся танцевальный батл, показательные выступления по рукопашному бою и боевому самбо, будет вестись продажа изделий ручной работы и одежды местных брендов. Плюс ко всему - море других интересных активностей, тематические фотозоны, фудкорт с шашлыками и рекреации партнеров праздника.